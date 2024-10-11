حريق داخل حضانة أطفال والدفاع المدني تتدخل

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع بمساحة من الحشائش والاعشاب داخل حضانة للأطفال محاذية للسجن المركزي للأحداث في منطقة الجعيفر في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد".وأشار الى انه "لم يتم تسجيل أي إصابة".