بتهمة المحتوى الهابط.. الحبس 5 اشهر لـ "فاطمة بنت الديوانية"

وقال المصدر لـ نيوز، انه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بمتابعة اصحاب المحتويات المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، اصدر القضاء العراقي حكما بالحبس 5 أشهر على البلوكر المدعوة (فاطمة بنت الديوانية) بتهمة المحتوى الهابط".يذكر ان فاطمة هي احدى البلوكرات التي يقومن بنشر فيدوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.