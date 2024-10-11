اعتداء على الكوادر الطبية والشرطة في مستشفى سوق الشيوخ في ذي قار (فيديو)

وبحسب مقطع فيديو اطلعت نيوز عليه، "قامت مجموعة تدعي انتمائها إلى مجاميع مسلحة بالتعدي ولتجاوز اللفظي على الكوادر الطبية والشرطة في مستشفى سوق الشيوخ العام بمحافظة ذي قار".ولم يتضح سبب الاعتداء على الكوادر الطبية والشرطة في المستشفى، كما لم يصدر توضيح رسمي حول ملابسات الحادث.