بالفيديو.. حريق داخل ملعب الشعب

نيوز – محلي

اندلع حريق صباح اليوم السبت، داخل ملعب الشعب وسط بغداد.

ونشر ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أعمدة الدخان وهي تتصاعد من داخل الملعب.

فيما ذكر مصدر مطلع لـ نيوز ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق ومنع توسعه".