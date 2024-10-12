تفاصيل جديدة حول حريق ملعب الشعب

نيوز – محلي

افاد امني، عن تفاصيل جديدة حول حادث الحريق في .

وقال لـ نيوز، ان "الحريق نشب في متخذ كافتيريا ضمن محيط الدولي ببغداد". وأضاف ان "الحريق تمت السيطرة عليه وأدى الى الحاق لاضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

