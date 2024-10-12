العتبة العلوية المقدسة: تسجيل 2269 فرداً من اللبنانيين الوافدين في فنادقنا

وذكرت العتبة في ورد للسومرية نيوز، انه تم تسجيل (2269) فرداً من اللبنانيين الوافدين في فنادقها ودور الضيافة ومدن الزائرين، لافتة الى الاستمرار في ضيافة العوائل اللبنانية عبر توفير الضيافة والإيواء وتهيئة الخدمات الطبية والرعاية وتوفير الأدوية وسائر المستلزمات.وتواصل الحكومة العراقية والمؤسسات الخاصة تقديم المساعدات الإنسانية للبنانيين في ظل تصاعد أزمة النزوح، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في مناطق اللبناني.