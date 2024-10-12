شاهد.. ما هو الجزء المفقود بمشروع مجسر ساحتي صنعاء وعدن؟

ويقول المواطن في مقطع الفيديو الذي تابعته نيوز، ان "الجزء المفقود في مجسر ساحتي وعدن هي عارضة منع سير العجلات لدى مرور القطار".ويضيف ان "قطارا مر على خط سكته الحديدية الا ان العجلات منه جدا ولا توجد اي عارضة تمنع التقرب من القطار".