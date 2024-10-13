خارطة ازدحامات وحركة المرور في بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الاحد 13 أكتوبر 2024، حيث جاءت الازدحامات جيدة بعض الشيء في بعض المناطق، لكنها جاءت مكثفة ومتفرعة في باب المعظم ومحمد القاسم وبعض المجسرات.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





سريع وجسر الدورة ازدحام لغاية نزلة القاسم القاسم مزدحم



مجسر الأمانة



مجسر الربيعي



مجسّر قرطبة ونفق الباب الشرقي



جسر وساحة الطابقين من سريع اليوسفية



تقاطع الدورة وشارع المصافي



تقاطع جامعة ونزلة جسر الجادرية



سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالات



المنصور ونفق العلاوي



جسر السنك وشارع يافا وجسر الجمهورية



14 تموز



الشارع من مجسر عدن لغاية مقبرة الشيخ



جسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة وجميع شوارع الطب



صفي الدين الحلي وجسر البنوك



المشاتل ونفق النداء



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة ازدحام لغاية نزلة القاسم القاسم مزدحممجسر الأمانةمجسر الربيعيمجسّر قرطبة ونفق الباب الشرقيجسر وساحة الطابقين من سريع اليوسفيةتقاطع الدورة وشارع المصافيتقاطع جامعة ونزلة جسر الجادريةسريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتالمنصور ونفق العلاويجسر السنك وشارع يافا وجسر الجمهورية14 تموزالشارع من مجسر عدن لغاية مقبرة الشيخجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة وجميع شوارع الطبصفي الدين الحلي وجسر البنوكالمشاتل ونفق النداء