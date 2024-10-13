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إحصائية بأعداد الوفيات والإصابات بالحمى النزفية والكوليرا في العراق
محليات
2024-10-13 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
746 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد 13 أكتوبر/ تشرين
الأول
2024، أعداد الوفيات والإصابات بمرضي الحمى النزفية والكوليرا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ان "الوزارة تحرص على صحة المرضى الراقدين في المستشفيات، لهذا قامت بتخصيص اوقات محددة لزيارة المرضى"، لافتا الى ان "قرار الوزارة بشأن استحصال الاموال من الزائرين الراغبين بزيارة المرضى خارج اوقات الزيارة يهدف الى الحد من الفوضى والعشوائية داخل المستشفيات، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للملاكات الطبية لإتمام الفحوصات اللازمة للمريض".
واكد البدر، "حرص الوزارة على صحة المريض وكذلك الوقاية من انتقال العدوى للزائرين"،
مشيرا
الى انه "خلال اوقات الدوام
الرسمي
تمنع زيارة المرضى من الساعة الثامنة صباحا الى الثلاثة مساء".
وبين ان "الايام المخصصة لزيارة المرضى هي
الجمعة
والاثنين والاربعاء بدون اجور، اما باقي الايام فتكون بعد نهاية الدوام
الرسمي
وفق الاجور المحددة.
وفي سياق متصل ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، ان "أعداد الوفيات والإصابات بمرض الحمى النزفية خلال العام الحالي بلغت 211 حالة منها 26 حالة وفاة و185 إصابة".
وبين ان "الاصابات والوفيات توزعت بواقع:
ذي قار: 40 اصابة، 6 حالات وفاة
نينوى: 26 اصابة، 7 حالات وفاة
البصرة: 18 اصابة
بغداد: الرصافة: 17 اصابة، 4 حالات وفاة
واسط: 14 اصابة، حالة وفاة واحدة
بابل: 9 اصابات، حالة وفاة واحدة
بغداد/ الكرخ: 8 اصابات
ميسان: 8 اصابات، حالتي وفاة
ديالى: 7 اصابات، حالة وفاة واحدة
اربيل: 7 اصابات
المثنى: 6 اصابات
دهوك: 5 اصابات، حالة وفاة واحدة
كركوك: 4 اصابات، حالة وفاة واحدة
النجف الأشرف: 4 اصابات
الديوانية: 4 اصابات، حالتي وفاة
كربلاء المقدسة: 3 اصابات
السليمانية: 3 اصابات
صلاح الدين: اصابتان
الانبار: لا يوجد
مجموع الاصابات الكلي هو 185 اصابة بينها 26 حالة وفاة.
ولفت، الى ان "الاصابات بمرض الكوليرا تجاوزت 400 حالة، حيث سجلت 119 اصابة في محافظة السليمانية و109 في كركوك، بينما سجلت محافظة ديالى 107 اصابات"، منوها الى "عدم تسجيل اي حالة وفاة بسبب المرض"، بحسب الوكالة الرسمية.
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