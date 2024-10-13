إحصائية بأعداد الوفيات والإصابات بالحمى النزفية والكوليرا في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ان "الوزارة تحرص على صحة المرضى الراقدين في المستشفيات، لهذا قامت بتخصيص اوقات محددة لزيارة المرضى"، لافتا الى ان "قرار الوزارة بشأن استحصال الاموال من الزائرين الراغبين بزيارة المرضى خارج اوقات الزيارة يهدف الى الحد من الفوضى والعشوائية داخل المستشفيات، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للملاكات الطبية لإتمام الفحوصات اللازمة للمريض".واكد البدر، "حرص الوزارة على صحة المريض وكذلك الوقاية من انتقال العدوى للزائرين"، الى انه "خلال اوقات الدوام تمنع زيارة المرضى من الساعة الثامنة صباحا الى الثلاثة مساء".وبين ان "الايام المخصصة لزيارة المرضى هي والاثنين والاربعاء بدون اجور، اما باقي الايام فتكون بعد نهاية الدوام وفق الاجور المحددة.وفي سياق متصل ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، ان "أعداد الوفيات والإصابات بمرض الحمى النزفية خلال العام الحالي بلغت 211 حالة منها 26 حالة وفاة و185 إصابة".وبين ان "الاصابات والوفيات توزعت بواقع:ذي قار: 40 اصابة، 6 حالات وفاةنينوى: 26 اصابة، 7 حالات وفاةالبصرة: 18 اصابةبغداد: الرصافة: 17 اصابة، 4 حالات وفاةواسط: 14 اصابة، حالة وفاة واحدةبابل: 9 اصابات، حالة وفاة واحدةبغداد/ الكرخ: 8 اصاباتميسان: 8 اصابات، حالتي وفاةديالى: 7 اصابات، حالة وفاة واحدةاربيل: 7 اصاباتالمثنى: 6 اصاباتدهوك: 5 اصابات، حالة وفاة واحدةكركوك: 4 اصابات، حالة وفاة واحدةالنجف الأشرف: 4 اصاباتالديوانية: 4 اصابات، حالتي وفاةكربلاء المقدسة: 3 اصاباتالسليمانية: 3 اصاباتصلاح الدين: اصابتانالانبار: لا يوجدمجموع الاصابات الكلي هو 185 اصابة بينها 26 حالة وفاة.ولفت، الى ان "الاصابات بمرض الكوليرا تجاوزت 400 حالة، حيث سجلت 119 اصابة في محافظة السليمانية و109 في كركوك، بينما سجلت محافظة ديالى 107 اصابات"، منوها الى "عدم تسجيل اي حالة وفاة بسبب المرض"، بحسب الوكالة الرسمية.