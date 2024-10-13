أولياء أمور يتظاهرون في الديوانية احتجاجا على قلة المدرسين في مدرستين

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من أولياء الأمور تظاهروا اليوم أمام ثانوية المرادية وثانوية جنة السلام في قضاء آل بدير بعد نقل الكوادر التدريسية عنها الى النائية.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين ناشدوا وزارة التربية بضرورة إيجاد حل لتعويض الكوادر التدريسية من أجل إكمال العام الدراسي بالنسبة لأبنائهم.