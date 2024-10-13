تظاهرة في النجف ضد مستثمر "أوقف" توزيع أراضٍ على المواطنين

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من أصحاب أراضي "أرض العمال" تظاهروا، اليوم، في الصدرين وسط محافظة النجف الأشرف.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين اكدوا ان هذه الأراضي كانت ممنوحة لهم وفق إجراءات أصولية، ولكن احد المستثمرين المتنفذين أوقف عملية توزيعها، بحسب المتظاهرين.وتابع المراسل، أن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية ومجلس بضرورة التدخل وإيقاف منحها للمستثمر، والمباشرة باستمرار توزيعها على المواطنين.