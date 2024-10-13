اين يذهب العراقيون لبيع أسلحتهم؟

نيوز – محلي

كشف امني، عن الأماكن التي يمكن للعراقيين بيع أسلحتهم فيها.

وقال لـ نيوز، ان "على من يمتلك سلاحا متوسطا الذهاب الى مكاتب تسجيل الأسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح واستلام المبلغ المخصص له".

وأضاف ان "ذلك يكون في مقر قيادات المنتشرة في عموم العراق"، لافتا الى انه "تم دعم كل قيادة بمبلغ مليار دينار في كافة انحاء باستثناء إقليم".

وذكر انه "تم تشكيل لفحص الأسلحة وتقييمها".

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني خلال مؤتمر حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة: ان "عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت اليوم باستثناء اقليم كردستان".

واضاف: ان "الاسلحة المطلوب شرائها هي الاسلحة المتوسطة فقط"، لافتا الى انه "تم تحديد سعر سلاح من مبلغ مليونين دينار الى اربعة ملايين والاسلحة المستهلكة يتم شراؤها ب٥٠٠ الف شرط اكتمال اجزائها".