التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية

وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (344) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023 في أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الآثار)، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، وجهت وزارة العالي والبحث العلمي، الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ().