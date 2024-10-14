السامرائي لشيوخ ووجهاء شمر: ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية والقيادات المجتمعية

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، انه "استقبل رئيس العزم، المهندس السامرائي، بمكتبه في اليوم الاثنين، الشيخ شمّر حميدي عجيل الياور وعدداً من شيوخ ووجهاء قبيلة شمّر في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "الدور المحوري الذي تلعبه العشائر في تعزيز قوة ودعم سيادة القانون، باعتبارها الحاضنة الاجتماعية التي تسهم في الحفاظ على والاستقرار، كما شدد على أهمية الجهود التي تبذلها العشائر الكريمة في الحفاظ على الاستقرار واللحمة الوطنية في مناطق سهل نينوى وضرورة تعزيز بين الحكومة المحلية والقيادات المجتمعية".‏من جانبهم، أعرب الشيوخ عن "شكرهم وتقديرهم لرئيس التحالف لاهتمامه الدائم بقضايا هذه المناطق ودعمه المستمر لجهود الاستقرار".وحضر اللقاء، وفق البيان، "عدد من قيادات العزم بالإضافة إلى معالي وزير التربية".