حريق ضخم شرقي بغداد (صور)

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق ضخم وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف في مجمع مشن شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، ان " فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد حادث حريق كبير لم تعرف طبيعته حتى ضمن مجمع مشن شرقي بغداد".