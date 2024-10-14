تم التعرف على احداها عبر البطاقة الوطنية.. حادثي انتحار في البصرة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي انتحار في .

وقال لـ نيوز، ان "امرأة شابة انتحرت بعد القاء نفسها في مياه شط بالبصرة".

وأضاف انه "تم التعرف عليها من خلال البطاقة الوطنية".

وذكر ان "رجلا اقدم على الانتحار قضاء من خلال شنق نفسه، دون معرفة الأسباب".