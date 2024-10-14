التعليم العالي توضح بشأن إعلان نتائج القبول المركزي

نيوز – محلي

أصدرت وزارة العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن عن نتائج القبول المركزي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لـ نيوز، ان "نتائج القبول المركزي ما تزال لغاية قيد المعالجة".

وأضاف انه "سيتم قريبا عنها للجميع".