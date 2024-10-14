هل استنشاق الكبريت في أجواء بغداد يؤدي الى الموت؟



حسم مهندس بيئي، الجدل حول التساؤلات بشأن استنشاق الكبريت المتواجد في سماء ليلا وفجرا يؤدي الى الموت ام لا. نيوز – محليحسم مهندس بيئي، الجدل حول التساؤلات بشأن استنشاق الكبريت المتواجد في سماء ليلا وفجرا يؤدي الى الموت ام لا.

وقال المهندس البيئي حسام الربيعي في تصريح صحفي، إن "الدخان الكبريتي الذي لوحظ الأيام الماضية في العراقية ليس قاتلاً"، مبينا انه "يؤثر سلبياً على الهواء وتراكيزه العالية تسبب الاختناق".

وأضاف ان "استمرار هذه الحالة من تصاعد دخان الكبريت واستنشاقه من قبل المواطنين سيتسبب لهم بمشكلات في الرؤية، وأخرى في الجهاز التنفسي"، لافتا الى ان "انتشار رائحة الكبريت ليس جديداً على أجواء العاصمة، إلا أنه كان يحدث على فترات متباعدة، وبدرجة تلوث أقل بكثير عما شهدته الأجواء العراقية هذه المرة".

وتابع أن "الدخان الكبريتي ناتج عن عمليات تصنيعية وتكريرية للنفط وحرق مواد نفايات يدخل النفط ضمن تركيبتها وأغلب مكوناتها هي أوكسيد الكبريت".