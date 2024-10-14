وذكر بيان لمكتب الدخيل ورد لـ نيوز، ان "محافظ عبد القادر الدخيل وجه بانهاء الدوام ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع الدوائر الحكومية التابعة للمحافظة عند الساعة الواحدة ظهراً وذلك لمؤازرة وتشجيع المنتخب الوطني الذي سيلعب مباراة مفصلية مع نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026".من المقرر أن يلعب المنتخب أمام نظيره الكوري الجنوبي، يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.