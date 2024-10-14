الداخلية توضح بشأن تجاوز مواطن على ضباط بالاحوال المدنية في النجف

نيوز – محلي

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تجاوز على ضباط بالاحوال المدنية في النجف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "بعض التواصل الإجتماعي تداولت مقطع فيديو مصور لمواطن (يتجاوز على احد ضباط مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في دائرة البطاقة الوطنية في النجف الأشرف) خلال مراجعة لإصدار البطاقة الوطنية، وخلال تدقيق المستمسكات الثبوتية له تبين انه لا يملك شهادة الجنسية العراقية".

وأضاف "عند المطالبة بها لإنجاز المعاملة، اخذ بالتجاوز على ضباط ومنسوبي وتعدى ذلك من خلال كيل الاتهامات الى وزارة الداخلية بشكل عام، مما دفع الضابط الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه شكوى اصولية بحق المواطن المتجاوز وفق وتم ايداعه التوقيف من قبل وفق احكام المادة (229) ق .ع ، كما تم رفع دعوى قضائية أخرى بحقه من قبل وزارة الداخلية من خلال ممثلها القانوني لتجاوزه على الوزارة ".

وأكدت ان "الوزارة سباقة في تقديم الخدمات للمواطنين وتبذل جهودا مضاعفة لتحقيق ذلك"، موضحة ان "خدمة المواطن اساس عمل الوزارة وهو شرف كبير".