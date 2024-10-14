الداخلية تكشف حقيقة تثبيت وجبة من "شرطة العقود"

نفت وزارة الداخلية، تثبيت وجبة من منتسبي شرطة العقود على الملاك الدائم.​

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية في بيان، "لا صحة لما تداولته بعض التواصل الإجتماعي من أنباء عن تثبيت اي وجبة من منتسبي شرطة العقود على الملاك الدائم في وزارة الداخلية بالوقت الحالي".

وكانت التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً تفيد بصدور قرار يخص تثبيت منتسبي شرطة العقود.