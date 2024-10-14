تسجيل 10 حالات اختناق بالكلور في بابل

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم تسجيل 10 اختناق اثر انفجار خزان كلور بمحافظة بابل".وأضاف أن "الحادث وقع في مشروع ماء المعافات في سدة الهندية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.