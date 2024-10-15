عواصف وامطار.. ماذا يخبئ لنا طقس العراق؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تساقطاً للأمطار وحصول عواصف ترابية مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما في المنطقة الشمالية مع زخات مطر مساء ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تصاعد للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن، اما المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع في المنطقة الجنوبية".

وأضافت ان "طقس المقبلة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تصاعد غبار، اما في المنطقة الشمالية فيكون غائم جزئي الى غائم ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية اما الشمالية فيكون غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".



وتابعت ان "درجات الحرارة ستسجل ليوم غد الاربعاء في البصرة 40 مئوية وفي ذي قار والنجف وكربلاء وبابل والديوانية 39 مئوية، اما في بغداد ستكون 38 مئوية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في السليمانية ودهوك 31 مئوية وفي أربيل ونينوى 33 مئوية".