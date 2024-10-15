مشاجرة عائلية تدفع رجلا الى اطلاق النار على زوجته في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، بإصابة امرأة اثر تعرضها لاطلاق نار من قبل زوجها داخل منزلهما في .

وقال لـ نيوز، ان "مشاجرة حدثت بين زوج وزوجته لم تعرف اسبابها تطورت الى اقدام الزوج على سحب سلاحه واطلاق على زوجته ما اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة ضمن منطقة حي الاعلام ببغداد".

وأضاف ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال الزوج قبل ان يلوذ بالفرار".