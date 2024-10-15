مهددة بالانهيار.. سقوط أجزاء من بناية مدرسة في بغداد وتحذيرات من كارثة

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، بسقوط أجزاء من بناية مدرسة في بغداد، وسط تحذيرات من .

وقال لـ نيوز، ان "أجزاء من سلم مدرسة متوسطة في منطقة الرئاسة شرقي بغداد، انهارت دون تسجيل اية إصابات".

وأضاف ان "المدرسة مهددة بالانهيار في اية لحظة"، مبينا ان "الأهالي تجمعوا بالقرب من المدرسة رافضين تعرض ابناءهم الى الخطر".