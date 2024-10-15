ضبط براد محمل بلحوم "فاسدة" في بغداد

وقال لـ نيوز، ان "قوة امنية ضبطت نوع محملة بلحوم مجمدة (فاسدة)"، الى انه "تم ضبط قرابة 1175 كارتون لحوم مجمدة ضمن جانب بالعاصمة بغداد".وأضاف، أنه "تم استدعاء الاقتصادي الذي بدوره تحفظ على اللحوم لغرض اتلافها واعتقال صاحب المركبة لأغراض التحقيق".