التعليم العالي توجه دعوة للمعينين الجدد

دعت وزارة العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، المعينين الجدد الى الشروع في عملهم ودوامهم.



وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، ان "وزارة العالي والبحث العلمي تعلن مباشرة وتحديد مكان العمل للذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية (1981) في 2024/8/12 و (2153) في 2024/8/26 و(2394) في 2024/9/16وتدعوهم إلى الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري ومرفقاته من القائمة المنشورة في موقع الوزارة الرسمي".



