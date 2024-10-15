وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ نيوز، ان الاخير "تحدث في موضوع تلوث الجو في بغداد"، مشيراً الى "تقديم اللجنة المكلفة تقريرها بهذا الشأن، ومستعرضاً جملة المعالجات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحفاظ على البيئة".وبين، أن "التحديات البيئية تعد في مقدمة التحديات التي تواجهها اليوم".وتابع، ان "التلوث يضاعف من تحديات التغيير المناخي، وهو نتاج سياسات خاطئة في التعامل مع المشاريع التي تسهم بالتلوث"، مبينا ان "أجهزة تعمل على تقليل التلوث بالتشديد على التعليمات والأنظمة التي تحمي البيئة".واضاف، انه "بدأنا بتقليل حرق الغاز، وماضون في تصفير حرق الغاز مع عام 2028، ووقف انبعاث الغازات الدفيئة، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط".واشار الى انه "شكلنا بخصوص تدوير النفايات وتوليد الكهرباء، وبدأنا العمل من خلال أمانة بغداد، وهيئة الاستثمار، وبالتواصل مع شركات أجنبية"، موضحاً ان "معامل الطابوق في النهروان تعد بؤرة لانبعاثات التلوث، ويجب أن تتحول الى استخدام الغاز او يتم نقلها الى خارج بغداد".واكد السوداني، بحسب البيان، على" الالتزام بتنفيذ التوصيات وتخصيص الاموال اللازمة لوزارة البيئة من اجل انجاز ما مطلوب منها"، مردفاً انه "على وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية استعراض المشاريع التي تبنتها الحكومة في برنامجها لمعالجة التلوث".ولفت الى انه "من اجل توفير الغطاء الاخضر اتجهنا الى ارض معسكر الرشيد، فبغداد تحتاج الى مساحات خضراء وقدمنا عائدات للمستثمرين من اجل تأسيس المشروع"، مستدركاً ان "مشروع مترو هو جزء من الحلول، وهذه المشاريع تعد نقلة نوعية في مسألة معالجة التلوث، ووجهنا الوزارات والجهات المعنية الإسراع بانجازها".