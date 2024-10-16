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انتاج النفايات في العراق ارتفع 25%.. وحوالي 80% من مواقع الطمر "بدون موافقات"
محليات
2024-10-16 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
674 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
كشفت
لجنة
الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأربعاء، عن وجود مقترحات عديدة لادارة النفايات في البلاد، فيما اشارت الى ان مايقارب الـ80% او اكثر من
مواقع
طمر النفايات غير حاصلة على موافقات بيئية.
وقال عضو اللجنة، حيدر شيخان ان اللجنة لديها عدة مقترحات بشأن
إدارة
قطاع النفايات، وتتضمن تطوير برامج
إدارة
النفايات والاقتصاد الدوار لتعزيز الابتكار والتدريب، والبحث والتطوير والاستثمار، والعمل على إنشاء
مواقع
معالجة وطمر النفايات الخطرة وزيادة فرص الاستثمار وإيجاد عائد اقتصادي منها".
وأشار الى ان "اللجنة اقترحت تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة البلدية وإنشاء
مواقع
طمر النفايات
الصحية
للحد من التلوث وتعزيز إعادة التدوير، ووضع خارطة طريق مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستويين المنزلي والتجاري، وإجراء تقييم
السوق
ودراسة الجدوى لتحديد المشاريع، والبرامج المحتملة لاستثمار النفايات العضوية".
وأكد على، "ضرورة تطوير دراسة أساسية وخارطة طريق للانتقال نحو الوظائف الخضراء في قطاع النفايات، ووضع وتنفيذ سياسة وأنظمة وطنية لإدارة نفايات البناء والهدم، وتصميم وتنفيذ حملات توعية وطنية حول
إدارة
النفايات".
وأوضح شيخان، أن "عدد مؤسسات الخدمة البلدية في
العراق
ارتفع عام 2020 ليصل إلى (256) مؤسسة، مقارنة بخط الأساس عام 2017 الذي بلغ فيه عدد المؤسسات (251)، وبذلك فقد بلغت النسبة المئوية للمخدومين بجمع النفايات البلدية (61.9 %) و(64.6 %) في المناطق الريفية، و(87.7 %) و(89.9 %) في المناطق الحضرية للسنوات (2017) و (2020) على التوالي".
وتابع، أن "معدل كمية النفايات المتولدة لكل فرد بلغ ما يقرب من (1.5) كغم باليوم، بزيادة مقدارها (25 %) في عام (2020) عن سنة الأساس (2017)، وتشير الإحصاءات إلى أن كمية النفايات الاعتيادية التي تم رفعها ونقلها إلى
مواقع
الطمر الصحي كانت بحدود (20.37) و(19.7) مليون طن سنوياً خلال عامي (2017) و(2020) على التوالي".
وبين ان الطمر في المواقع غير الحاصلة على الموافقات البيئية أكثر الأساليب المعتمدة في التخلص من النفايات البلدية، وتشكل المواقع الحاصلة على الموافقة البيئية ما نسبته 28 % من إجمالي عدد
مواقع
الطمر الصحي، أما المحطات التحويلية فقد بلغ إجمالي عددها 87 محطة تحويلية منتشرة في جميع محافظات العراق، 14 منها فقط حاصلة على موافقة بيئية.
ونوه عضو اللجنة، بأنه "يوجد في
العراق
بحسب إحصاءات 2020 معملان لفرز وتدوير النفايات، حيث تشير البيانات إلى تدوير 11 ألفا و495 طنا من النفايات الاعتيادية خلال عام 2020، ما يشكل نسبة ضئيلة جداً عند مقارنته بما تم نقله لمواقع الطمر (19.7) مليون طن"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
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