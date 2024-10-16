قرار حكومي بإدراج تنفيذ 99 مدرسة في ديالى بتمويل من صندوق العراق للتنمية

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى".وأضاف المكتب، أن "السوداني إدرج تنفيذ (99) مدرسة في محافظة بتمويل من صندوق للتنمية".