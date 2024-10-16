القضاء: الاعدام بحق "إرهابي" قتل أحد المواطنين بعبوة لاصقة في بغداد

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين اخرين أقدم على قتل أحد المواطنين في منطقة البياع عام 2010 بواسطة تفجير عبوة لاصقة داخل سيارته تحقيقا لغايات إرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".