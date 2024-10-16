التعليم العالي في كردستان تقرر تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام

وذكرت الوزارة في بيان، إنه نظرا لانتخابات برلمان في (20/ 10/ 2024)، ستكون الفترة من (19) ولغاية (21) من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي يوافق (السبت، الأحد، الاثنين) عطلة رسمية في جميع الجامعات الحكومية والاهلية والمؤسسات التابعة لوزارة العالي والبحث العلمي.وأصدر رئيس إقليم نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان .