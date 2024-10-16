بيع الأطفال والفتيات.. السجن 6 سنوات بحق مدانة عن جريمة الاتجار بالبشر

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدانة ألقي القبض عليها اثناء بيعها لأحدى الفتيات في مناطق بغداد، حيث تقوم ببيع الأطفال والفتيات الهاربين من ذويهم".وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا لأحكام المادة 6/ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 والاستدلال بالمادة 132/ 2 من قانون العقوبات".