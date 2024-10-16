تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء يفجران تظاهرة في الديوانية

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من اهالي قضاء السنية في محافظة نظموا تظاهرة احتجاجاً على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل بعض اصحاب المولدات.وأضاف، أن المتظاهرين قاموا بقطع الشارع العام وحرق الإطارات.