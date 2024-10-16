في بغداد وواسط.. ثلاث حالات انتحار بينهم ضابط كبير وحادث دهس

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بتسجيل ثلاث انتحار بينهم ضابط كبير في وواسط، فيما أشار الى مصرع امرأة بحادث دهس بالعاصمة.

وقال لـ نيوز، ان "ضابطا برتبة عميد متقاعد انتحر بعدما رمى بنفسه من اعلى جسر الصويرة في بنهر دجلة".

وأضاف ان "فرق الغواصين تجري عملية البحث لغرض انتشال الجثة".

وتابع ان "شابا تولد 2001 اقدم على الانتحار باسلوب الشنق مستخدم حبل معلق بمروحة سقفية داخل غرفته ضمن منطقة حي الشماسية في جانب الرصافة"، موضحا ان "المعلومات تشير الى ان انتحاره بسبب عدم التعيين".

وذكر ان "فتاة تولد 2009 انتحرت باسلوب شنق نفسها مستخدمة حبل معلق بسقف غرفتها ضمن قضاء المحمودية"، لافتا الى انه "لم تعرف اسباب الانتحار".

وبين ان "امرأة بعمر 62 عاما تعرضت لحادث دهس من قبل مدنية على الطريق العام باتجاه الحسينية ، ما أدى الى مصرعها في الحال"، لافتا الى انه "تم اعتقال صاحب العجلة على الفور".