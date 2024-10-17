تحديد 22 موقعا في نهر دجلة.. انشاء محطات لاطلاق "التكسي النهري" العام المقبل

وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي إنه "ستتمّ الاستفادة من ضفاف نهر دجلة لإنشاء مراس من خلال اعتماد دراسة متكاملة لكلِّ موقع وأعداد الزوارق وأنواعها وأعماق النهر المطلوبة وآليَّة العمل والجدوى الاقتصاديَّة للمشروع"، بحسب صحيفة الصباح.وأضاف أنه "تمَّ التنسيق مع وزارة الموارد المائيَّة لتحديد المناطق الصالحة لمرور الزوارق في بغداد"، لافتاً إلى أنَّ "مطلع العام المقبل (2025) سيشهد انطلاق العمل بمشروع التاكسي النهري في للمساهمة بفكِّ الاختناقات المروريَّة".وطوال المتعاقبة، يتم عن التكسي النهري وبالفعل يتم افتتاحه وتسيير الزوارق لكن المشروع يتوقف مباشرة بعد أيام، لاسباب عديدة، من بينها ان بعض المناطق "محظورة" من المرور بها من خلال نهر دجلة.