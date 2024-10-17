العراق.. أيلول يسجل ثاني أعلى شهر بعدد حالات الزواج خلال 2024

وبلغ عدد الزواج في أيلول الماضي/سبتمبر 29 الفا و909 زواج، وهو اعلى عدد زواج مسجل خلال العام الحالي، بعد شهر كانون الثاني/يناير والذي بلغ عدد الزواج فيه اكثر من 30 الفا.ومن المرجح ان تسجيل هذا العدد الكبير من الزواج في هذا الشهر، يعود لسبب تأخر العديد من الزواج بسبب مرور شهر محرم وصفر في الشهرين الماضيين اب وتموز.واستقر معدل الطلاق بالنسبة الى الزواج والذي يبلغ في 22%، أي ان من كل 100 زواج، ينتهي منها 22 حالة بالطلاق.