جنايات ديالى: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات

وذكر مجلس الاعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما واحد كيلو غرام وخمسمئة واربعة عشر غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 من قانون العقوبات".