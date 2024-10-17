دراسة جديدة تتحدث عن جريمة أميركية: بصمة اليورانيوم في دماء العراقيين

وتشير النتائج المنشورة بدورية "راديشين فيزيكس آند كمستري"، بعد تحليل مكثف لعينات الدم، إلى زيادة كبيرة في مستويات اليورانيوم لدى الأفراد الذين يعانون سرطان الدم، مقارنة بالأفراد الأصحاء، مما الضوء على العواقب طويلة الأجل للتعرض لليورانيوم المنضب في زمن الحرب.ويقول المفتش السابق في الوكالة للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي، إن "اليورانيوم المنضب، أحد المنتجات الثانوية لعملية التخصيب النووي، والمتبقية بعد إزالة معظم نظير اليورانيوم الانشطاري (يورانيوم 235) في أثناء عملية التخصيب، ويستخدم على نطاق واسع في العمليات العسكرية بسبب كثافته العالية التي تفوق الرصاص بنحو 1.7 مرة، مما يجعله فعالا للغاية في اختراق الدروع السميكة للدبابات والمركبات العسكرية الأخرى".وتبدأ عملية الحصول على الشكل المنضب بتخصيب اليورانيوم الطبيعي من أجل زيادة تركيز نظير اليورانيوم 235، حيث يتكون اليورانيوم الطبيعي من حوالي 99.3% (يورانيوم 238) وحوالي 0.7% من (اليورانيوم 235)، والأخير هو الأهم والمطلوب للمفاعلات النووية والأسلحة النووية، لأنه قادر على دعم التفاعل المتسلسل.ومن أجل زيادة تركيز النوع الأخير، يتم تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى غاز، سداسي فلوريد اليورانيوم في عملية تعرف بـ"التخصيب"، لتساعد هذه العملية في فصل اليورانيوم 235 الأخف وزنا، عن اليورانيوم 238 الأثقل وزنا.وبعد التخصيب، يحتوي اليورانيوم المستخدم في المفاعلات عادة على 3-5% من اليورانيوم 235، والمتبقي من هذه العملية يعرف بـ"اليورانيوم المنضب"، والذي يحتوي على كمية أقل بكثير من اليورانيوم 235 مقارنة باليورانيوم الطبيعي، وعادة ما تكون أقل من 0.3%، ويتكون في الغالب من اليورانيوم 238.وفي حين أن نشاط اليورانيوم المنضب الإشعاعي أقل من اليورانيوم الطبيعي، فإن النوع المنضب يشكل خطرا صحيا على المدى الطويل عندما يتم استخدامه لفترة طويلة وبكثافة عالية، ويمكن أن يسبب السرطانات، كما يوضح أبو شادي.وركز فريق البحث خلال الدراسة على تحديد تركيز اليورانيوم في دم مرضى اللوكيميا (سرطان الدم)، مقارنة بالأفراد الأصحاء من عدة محافظات عراقية، بما في ذلك بغداد والبصرة والموصل وغيرها.وباستخدام جهاز كشف أثر نووي متخصص يسمى "سي آر- 39″، وجد الباحثون أن تركيزات اليورانيوم في مرضى اللوكيميا تتراوح من 1.47 إلى 4.57 ميكروغرامات/لتر، وهي أعلى بكثير من المستويات الموجودة لدى الأفراد الأصحاء، والتي تتراوح من 0.56 إلى 2.26 ميكروغرام/لتر.وللمقارنة، فإن حد الأمان المقبول دوليا لليورانيوم في الدم، وفقا للجنة للحماية من الإشعاع هو 0.810 ميكروغرام/لتر.وأظهر التحليل الإحصائي للدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة تركيزات اليورانيوم في الدم وارتفاع معدل الإصابة باللوكيميا، خاصة في المناطق المتضررة بشدة من العمليات العسكرية التي تنطوي على اليورانيوم المنضب.وعزا الباحثون هذا الارتفاع في مستويات اليورانيوم في الدم إلى التلوث البيئي الناتج عن استخدام اليورانيوم المنضب في المعارك، حيث يمكن لليورانيوم المنضب أن يدخل جسم الإنسان من خلال استنشاق الغبار، أو تناول الماء أو الطعام الملوث، أو من خلال ملامسة الجلد مباشرة، وبمجرد دخوله الجسم، يتراكم