جنايات كربلاء: السجن 6 سنوات بحق ضابط عن جريمة الرشوة

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان قام بأخذ مبالغ مالية وأشياء مادية من احد المتهمين".واضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".