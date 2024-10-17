غرامة مالية بحق "زينب بنت الديوانية" بتهمة المحتوى الهابط

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "بعد جهود المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أصدر حكما بغرامة مالية على المدعوة ( زينب بنت الديوانية) بتهمة المحتوى الهابط".واتخذت محتوى الهابط في وزارة الداخلية، الاحد 7 تموز/ يوليو 2024، اجراءات القانونية بحق المدعوة "زينب بنت الديوانية".