جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق تجار المخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدانين الثلاثة ضبطت بحوزتهم تسعين الف حبة من مادة الأمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 28 /1 من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".