الموافقة على افتتاح مدارس لبنانية في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أكد استعداد الوزارة لإستقبال الوافدين من لبنان الشقيقة مهما بلغت أعدادهم وتنوعت مراحلهم الدراسية حتى انتهاء الازمة الحالية ويعم والأمان فيها وذلك خلال استقباله السفير اللبناني علي الحبحاب".وأضافت: "فيما وافق وزير التربية على مقترح افتتاح عدد من المدارس اللبنانية في المحافظات التي يتواجد فيها والتلاميذ الوافدين تسهيلا لدراستهم واستكمالا لمنهاجهم الدراسي، خاصة بعد وصول العوائل الوافدة الى (١١) ألف عائلة وقبول اكثر من (١٠٠) تلميذ وطالب في ظل رعاية واهتمام انساني وحكومي واسع الأفق".