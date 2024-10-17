مصرع واصابة 16 شخصا بحادث مروري في ذي قار (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، ان "حادثا مروريا اودى بحياة 5 اشخاص واصابة 11 في طريق فجر - ال شمال محافظة ذي قار".وأضاف ان "الحادث وقع بين باصين لنقل الركاب ما تسبب في عدد كبير من الضحايا".