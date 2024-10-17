مصرع عامل وطالبة بحادثين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع عامل وطالبة بحادثين منفصلين في .

وقال في حديث لـ نيوز، إن " عاملا في شركة اهلية للتبليط لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عامل آخر يقود (حادلة) تابعة الى امانة اثناء العمل في الصدر".

وفي حادث آخر، قال إن "طالبة تولد 2009 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث صعقة كهربائية داخل دارها ضمن منطقة الزعفرانية"، الى انه "تم نقلها الى المستشفى وفارقت الحياة هناك".