هل بالإمكان تمديد التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان؟

نيوز – محلي

أعلنت الانتخابات، عدم إمكانية تمديد التصويت في انتخابات برلمان إقليم .

وقالت الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس ابو سودة لـ نيوز، ان "مراكز الاقتراع ستغلق في الساعة السادسة مساء ولا يمكن تمديد التصويت كون الأجهزة الكترونية ومبرمجة على هذا التوقيت ولا يمكن التلاعب بها".

وأضافت ان "تم فتح 4 محطات ببغداد اثنان في جانب واثنان في الرصافة"، لافتة الى ان "عدد المصوتين اكثر من 2000 منتسب".