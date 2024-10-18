في مراكز التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان.. ما الذي منع بداخلها؟

نيوز – محلي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن منع تواجد الظواهر المسلحة والضغط على الناخب داخل المراكز الانتخابية، فيما اشارت الى ان التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان يجري بنجاح تام.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لـ نيوز، ان "العمليات المشتركة اعدت خطة امنية خاصة لانتخابات برلمان إقليم كردستان"، مبينا ان "الخطة شملت شقين تامين المراكز الانتخابية والشق الثاني نقل عصا الذاكرة".

وأضاف ان "الخطة شملت 7 محافظات تم فيها تامين المراكز الانتخابية وهي (بغداد، نينوى، صلاح الدين، ديالى، واسط، الانبار، كركوك)"، الى ان "القطعات توزعت على هذه المحافظات لتأمين الانتخابات".

واكد انه "تم منع تواجد الظواهر المسلحة والضغط على الناخب ولا توجد أي حالة تعكر صفو الانتخابات"، لافتا الى انه "بعد انتهاء التصويت فهناك خطة أخرى وهي نقل عصا الذاكرة الى المركز الرئيسي في بغداد".

وبين انه "لم يسجل لدينا أي خرق او أي حالة تستدعي تدخل القوات الأمنية"، لافتا الى ان "الانتخابات تجري بنجاح تام".