متظاهرو كربلاء يدخلون حضرتي الإمامين الحسين والعباس (ع)

وأظهرت مقاطع مصورة، المتظاهرون وهم يهتفون دعماً للمرجعية العليا، ويدخلون حضرتي الإمامين والعباس (عليهما السلام).وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في محافظة كربلاء، تظاهرة دعماً للمرجعية العليا في الاشرف وتضامناً مع قطاع المحاصر ولبنان.