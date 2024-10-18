تظاهرات غاضبة في ذي قار.. مجلس المحافظة يدخل على الخط

وقال مراسل السومرية، إن نحو 400 شخص خرج بتظاهرة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين.من جهته، أصدر مجلس محافظة ذي قار، بياناً ورد لـ نيوز، أشار فيه الى "متابعة الاحداث الاخيرة على ساحة محافظتنا العزيزة، ونؤكد اننا مع تطبيق القانون ودعم الاجهزة في تنفيذ واجباتها الموكلة بها".ودعا الى "تشكيل لجنة مشتركة من مجلس ووزارة العدل ووزارة الداخلية لاعادة التحقيقات مع الذين عليهم مذكرات اعتقال ويطالبون باعطائهم فرصة لاثبات برائتهم من الدعاوى بحقهم".كما من المتظاهرين والاجهزة "اتباع اقصى درجات ضبط النفس والتزام السلمية والابتعاد عن العنف".وأكد البيان، أن "ان ما يمر به والمنطقة يدعو الى المزيد من التماسك والاستعدادت لما هو آت من تطورات على الارض فلا احد يعلم الى اين ستنتهي الامور في ظل الحرب المستمرة في محيطنا الإقليمي".