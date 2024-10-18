خمس وعشرون جامعة عراقية تسجل تواجدها في تصنيف عالمي

وأشر التصنيف العالمي، وفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورد لـ نيوز، "تنافس (246) مؤسسة في المنطقة على وفق مؤشرات السمعة الأكاديمية (30%) وسمعة المؤسسة لدى أرباب العمل (20%) ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب (15%) وشبكة الأبحاث (10%) وتأثير الويب (5%) ونسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه (5%) والاستشهادات لكل بحث (5%) وعدد البحوث لكل هيئة تدريسية (5%) ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين (2.5%) ونسبة الطلاب الدوليين (2.5%)".وأظهرت النتائج، وفق البيان، "زيادة ملحوظة في عدد الجامعات العراقية المتنافسة إلى خمس وعشرين بالقياس الى نسخة العام الماضي التي شهدت تنافس ثماني عشرة جامعة فقط فيما حصلت جامعة في هذه النسخة على المرتبة الثامنة والثلاثين ثم جامعات المستنصرية والبصرة والنهرين والكوفة وبابل والتكنولوجية والأنبار وكربلاء والموصل والفرات الأوسط التقنية ونينوى وتكريت وديالى والقادسية والجامعة الإسلامية وواسط والعراقية والمثنى والتقنية الوسطى والتقنية الشمالية والتقنية الجنوبية والفلوجة وكركوك وذي قار".وأضاف البيان، أن "أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية تنافس نظيراتها في ثماني تصنيفات عالمية مما جعل يحتل المركز 29 عالميا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التايمز والمركز السابع عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة".